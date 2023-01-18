“الدبيبة” يتابع صرف المعاشات الأساسية وانتظامها والتعرف على خطة الصندوق التضامن الاجتماعي لعام 2023

عقد رئيس الوزراء بالوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اجتماعاً ، مع لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي، بحضور وزيري المالية خالد المبروك والشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، وعدد من مديري الإدارات بالوزارتين، لمتابعة صرف المعاشات الأساسية وانتظامها والتعرف على خطة الصندوق خلال العام 2023.

كما شدد “الدبيبة” على ضرورة الانتظام في صرف المعاشات الأساسية، والقيام بمسح اجتماعي لكل الفروع ليستطيع الصندوق القيام بدوره المناط به والاهتمام بمراكز الإيواء من حيث الصيانة وتوفير الظروف المناسبة في كافة المجالات.

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