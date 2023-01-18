الخدمات العامة تؤكد استمرار العمل بإزالة المباني الواقعة بمسار الدائري الثالث

نفى رئيس مكتب الإعلام بشركة الخدمات العامة طرابلس عبد الفتاح الغضبان توقف أعمال إزالة المباني الواقعة في مسار المرحلة الثانية من الطريق الدائري الثالث.

وقال لتطبيق بكم الإخباري بأن لجنة التعويضات تدرس طلبات رفع قيمة التعويض لعدد 19 مبني مطل على الطريق الرئيسي الهضبة البدري بعد أعتراض مالكها على القيمة المالية المقدرة من اللجنة، مضيفا بأن المنازل التي تم إزالتها بالمنطقة تجاوزت 130 منزل.

يذكر بأن المرحلة الثالثة لمشروع الطريق الدائري الثالث تستهدف المنطقة الواقعة بين ” جزيرة عودة الحياة عين زارة – معيتيقة سوق الجمعة “، مبينا بأن الشركة تراعي استكمال إجراءات التعويض قبل إزالة المباني السكنية الواقعة في نطاق مسار الطريق الدائري الثالث.