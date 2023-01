“عون” يشارك في أسبوع الاستدامة الامارتي الذي يستشرف مستقبل العالم في ظل التحول للطاقات البديلة

شارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون ” اليوم الاربعاء خلال زيارته الى وزير الطاقة والبنية التحتية بأبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة “سهيل المزروعي” في أسبوع الاستدامة الامارتي الذي يستشرف مستقبل العالم في ظل التحول للطاقات البديلة بما فيها الهيدروجين الأخضر واتجاه العالم للتقليل من الانبعاثات الكربونية لتصل إلي صفر في 2050.

وأوضح “عون” مخططات وزارة النفط والغاز ورؤيتها لمستقبل قطاع النفط في ليبيا وآلية العمل التي تعود بالفائدة على البلاد وتساهم في التخفيف من حدة الأزمة العالمية نظراً لموقع البلاد المتميز وقربه من البلدان المشترية للنفط الخام والغاز.

ومن جانبه أكد “المزروعي” استعداد بلاده لتبادل المعلومات والخبرات والزيارات مع وزارة النفط و الغاز بحكومة الوحدة الوطنية في شتى مجالات الطاقة، بالإضافة إلى التعاون ووضع تجاربهم وخبرتهم لمصلحة البلدين.

