“المشاي” يبحث وضع شبكة التوزيع الخاصة بالكهرباء بكافة مناطق ليبيا

عقد رئيس مجلس الإدارة بالشركة العامة للكهرباء “محمد المشاي” اجتماعاً ، مع مدراء إدارات التوزيع عن المنطقة الشرقية ولغربية والجنوبية والوسطى الموزعة بكافة مناطق ليبيا.

تناول الاجتماع مناقشة وضع شبكة التوزيع الخاصة بالكهرباء الموزعة على كامل ربوع البلاد واستماعه لكل مدير إدارة كلا حسب منطقته , من حيث جهد التوزيع للتيار الكهربائي والإمكانية والقدرة التوزيعية مع إصدار تعليماته بتوفير كامل النواقص والإحتياجات للإدارات المعنية.

كما شدد “المشاي” على ضرورة الإهتمام بآلية توزيع التيار الكهربائي على المناطقة دات المسافات البعيدة ودراجات الحرارة المنخفضة التي تشهدها الدروة الشتوية مؤكدا على أن الشبكة تلاقي تحسن بفضل الله وكوادر الشركة والتي يُلزم إستقرارها وتحسينها بكامل ربوع ليبيا.

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