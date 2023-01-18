العابد يثمن دور سفير غانا في تعزيز العلاقات مع ليبيا

ليبيا الاقتصادية

قال وزير العمل والتأهيل علي العابد إنه يثمن دور سفير دولة غانا لدى ليبيا صامويل ادواتي، في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال فترة عمله على رأس البعثة الدبلوماسية لبلاده في ليبيا.

وأشاد العابد، خلال لقائه السفير الغاني بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي في ليبيا، أشاد بعمق العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، والجهود التي بذلها السفير أثناء فترة عمله في ليبيا، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه المقبلة.

ومن جانبه أعرب ادواتي عن شكره وتقديره للحكومة في ليبيا ولوزارة العمل والتأهيل لما لقيه من دعم وتعاون أسهم في نجاح مهام عمله، مشيدا في هذا السياق بالتعاون مع الوزارة فيما يتعلق بالجانب العمالي للجالية الغانية في ليبيا.