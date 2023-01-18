الدبيبة يتابع انتظام صرف المعاشات الأساسية

ليبيا الاقتصادية

ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية اجتماعاً موسعاً لمتابعة صرف المعاشات الأساسية وانتظامها والتعرف على خطة صندوق التضامن الاجتماعي خلال العام 2023.

وضم الاجتماع الذي عُقِد بديوان مجلس الوزراء، لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي، ووزير المالية، خالد المبروك، ووزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عادل جمعة، وعددًا من مديري الإدارات بالوزارتين، وفق بيان صادر عن حكومة الوحدة.

وشدد الدبيبة خلال الاجتماع على ضرورة الانتظام في صرف المعاشات الأساسية، وإجراء مسح اجتماعي لكل الفروع حتى يستطيع الصندوق القيام بدوره المناط به والاهتمام بمراكز الإيواء من حيث الصيانة وتوفير الظروف المناسبة في المجالات كافة.