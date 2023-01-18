“عون” يشارك في فعاليات أسبوع أبوظبي للإستدامة

اجتمع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” والوفد المرافق له، مع وزير الطاقة والبنية التحتية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة “سهيل المزروعي”.

وقد أبدى الوزير الإماراتي استعداده لتبادل المعلومات والخبرات والزيارات مع وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية في شتى مجالات الطاقة، وأنهم على أستعداد للتعاون ووضع تجاربهم وخبرتهم لمصلحة البلدين، حيث أعطى شرح تفصيلي لعمل وزارته وأفاد بأن توحيد كافة أوجه الطاقة في وزارة واحدة قد أفاد دولتهم في التخطيط والتنفيذ والتوفير.

وأوضح “عون” مخططات وزارة النفط والغاز ورؤيتها لمستقبل قطاع النفط في دولة ليبيا، وآلية العمل التي تعود بالفائدة على البلاد وتساهم في التخفيف من حدة الأزمة العالمية نظراً لموقع البلاد المتميز وقربه من البلدان المشترية للنفط الخام والغاز.

وفي ختام الاجتماع أتفق الطرفان على الإستمرار في التواصل وتبادل المعلومات والتنسيق لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.

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