اقتصاد

المشاي يوجه بتوفير الاحتياجات اللازمة لتحسين الشبكة الكهربائية في البلاد

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

ليبيا الاقتصادية

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي ضرورة توفير كامل النواقص و الاحتياجات لإدارات الكهرباء بكل مناطق ليبيا، وذلك بهدف تحسين أداء الشبكة الكهربائية في البلاد.

وناقش رئيس المشاي في اجتماعه مع مدراء إدارات التوزيع عن المنطقة الشرقية و الغربية و الجنوبية و الوسطى، وضع شبكة التوزيع الخاصة بالكهرباء الموزعة على كامل ربوع البلاد والتوزيع للتيار الكهربائي، والإمكانية و القدرة التوزيعية. وشدد على ضرورة الاهتمام بآلية توزيع التيار الكهربائي على المناطق ذات المسافات البعيدة ودرجات الحرارة المنخفضة التي تشهدها الذروة الشتوية مؤكدا أن الشبكة تشهد تحسناً.

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قناة ليبيا الاقتصادية

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