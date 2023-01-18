بنك السراي يعرض خططه الجديدة لتطوير القطاع المصرفي

يعد بنك السراي للتجارة والاستثمار “ATIB” أحد أكبر خمسة بنوك في ليبيا ولديه خطط طموحة ليصبح البنك الرقمي الرائد ليس فقط في سوق المحلية ولكن في منطقة شمال إفريقيا بأكملها ولتحقيق ذلك ، يركز السراي على تقديم خدمات من الدرجة الأولى تكسب أعدادًا متزايدة من العملاء ، مع بناء عمليات داخلية مبسطة لجذب أفضل المواهب المصرفية .

قال المدير العام ل ATIB فاروق العبيدي لقد ركزنا على سوق الشركات لكن في السنوات الأخيرة سعينا للتوسع في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في ليبيا حيث أن نشهد ارتفاعًا في الطلب على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول بين المستهلكين لا سيما في أعقاب جائحة كورونا كما يُعد استهداف هؤلاء العملاء المتمرسين رقميًا هدفًا استراتيجيًا رئيسيًا بالنسبة لنا .

وضع المعايير الحديثة :

يمثل العمل في ليبيا تحديات كبيرة للبنوك خاصة مع وجود بنية تحتية محدودة وتاريخ من عدم الإستقرار السياسي يخلق حواجز أمام النمو والتطور في ليبيا إضافة إلى أن العديد من البنوك في ليبيا تعمل بطريقة بطئية في تبني التقنيات الرقمية وبعضها غير متصل بالشبكة المصرفية المركزية وغير قادر على قبول التحويلات الإلكترونية ولكن عندما يرى مقدموا الخدمات الآخرون قيودًا يعطي بنك السراي فرصًا ضخمة لبناء نجاح طويل الأجل و يؤمن السراي أن الإبتكار هو مسألة ثقافة فهو يبدأ من القمة ويجب على جميع الموظفين احتضانه .

وتابع العبيدي بالقول لقد ركزنا على التحول الرقمي منذ عام 2014 وقدمنا العديد من الخدمات المبتكرة إلى السوق على سبيل المثال كنا من أوائل البنوك التي أطلقت بطاقات الدفع المسبق في ليبيا ونقدم تطبيق المحفظة الإلكترونية الذي يسمح للمستخدمين بشراء البضائع عبر أجهزتهم المحمولة بالإضافة إلى تحسين وتطوير الخدمات الرقمية الجديدة نحن الآن متحمسون لإمكانيات الخدمات المصرفية المفتوحة.

ومع ذلك أن ميزات بنك السراي وحلوله المصرفية الأساسية والرقمية الحالية بدأت في تقييد قدرته على الابتكار كان هناك بناء خدمات مصممة خصيصًا لمجموعات العملاء المختلفة عملية صعبة وتستغرق وقتًا طويلاً ولم يكن لدى البنك وظيفة برمجة التطبيقات الحديثة للتفاعل مع خدمات أخرى لزيادة قدرته التنافسية ، بدأ ATIB في البحث عن حل أكثر تقدمًا يركز على العملاء.

اختيار حل بقدرات واسعة:

حرصًا على إصلاح وتحديث العديد من مكونات بنيته التحتية المصرفية ، بحث ATIB عن شريك يتمتع بمعرفة وخبرة واسعة في مشاريع التحول واسعة النطاق قرر البنك نشر مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية الأساسية والرقمية .

وأوضح العبيدي لقد علمنا أن شركة تيمينوس للبرمجيات هي شركة عالمية رائدة في مجال الحلول المصرفية الأساسية وقد أظهرت الشركة فهماً عميقاً لتحدياتنا ومستقبل القطاع المصرفي .

اعتماد نموذج نشر عن بعد:

من خلال العمل مع شركة Prema Consulting الشريك التجاري في لشركة تيمينوس بدأ ATIB في تنفيذ الحلول بدلا من الشركة في مشروع من مرحلتين بعد أن بدأ العمل في غضون عشرة أشهر فقط يعمل البنك الآن مع تيمينوس لإضافة حلول المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية والتي ستجعل ATIB أول بنك ليبي يستفيد من الإمكانات المتطورة .

علقت رئيسة إدارة المشاريع في ATIB دنيا “عجاج ” كان التنفيذ معقدًا وشهدنا اضطرابًا كبيرًا بسبب جائحة كورونا بعد شهر واحد واجهنا قيودًا شديدة على السفر لكن شركة تيمينوس أظهرت مرونة كبيرة من خلال التحول إلى استراتيجية النشر عن بعد .

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة بريما سي: معاوية أن مشروع ATIB هو مشروع استراتيجي بالنسبة لنا لانه نرغب في نشر نظام تيمينوس المصرفي الأساسي المشهور عالميًا وأردنا أن نكون جزءًا من هذه الرحلة المثيرة التي تجلب النمو والابتكار ل ATIB على الرغم من الوباء تمكنا من الوصول إلى هدف البنك المتمثل في بدء العمل في وقت قياسي يبلغ عشرة أشهر لم يكن من الممكن تحقيق ذلك بدون تفاني مستشارينا وفريق البنك وفريق إدارة المشروع والمستشارين في تيمينوس .

تحويل تجربة العميل:

باستخدام تيمينوس عزز ATIB العديد من خدمات العملاء على سبيل المثال ، استخدم البنك وظيفة التكامل الغنية لحل تيمينوس لتوفير قدر أكبر من المرونة للعملاء الذين يستخدمون بطاقات الدفع المدفوعة مسبقًا عندما يحتاج المستخدمون إلى شحن بطاقتهم بأموال من محفظتهم الإلكترونية أو حسابهم ، يمكنهم الآن إدارة العملية بسرعة وسهولة عبر أجهزتهم المحمولة.

قال رئيس قسم التحول الرقمي عبد الرحمن محمد أن شركة تيمينوس تقدم العديد من الإمكانات العظيمة من مستويات عالية من الأمان إلى التحكم الوثيق في ترتيبات الإقراض نتوقع أن يكون ل تيمينوس ايفينيتي” تأثير كبير أيضًا مما يمنح العملاء تحكمًا أكبر في حساباتهم مع خيار معالجة الشيكات وطلب بطاقات جديدة والاستمتاع بالانضمام السلس عبر الإنترنت أو عبر الهاتف المحمول .

الوصول إلى عملاء جدد:

تساعد الشراكة مع تيمينوس بنك ATIB على تحقيق هدفه المتمثل في زيادة حصته في السوق وأن يصبح أحد رواد البنوك في ليبيا وخارجها وساهمت المحفظة من المنتجات والخدمات في نمو بنسبة 25٪ في حجم العملاء في عام واحد مع انخفاض بنسبة 40٪ في تكاليف اكتساب العملاء وزاد البنك إجمالي أصوله الخاضعة للإدارة بنسبة 20٪ في يونيو علم 2021 .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية