انخفاض الدولار واليورو وارتفاع الاسترليني..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الخميس 19 يناير 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 19 يناير 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7657 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفا.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1465 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8819 دينار، والدولار الكندي 3.5315 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2536 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2688 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2975 دينار، والدينار التونسي 1.5458 دينار، والدرهم المغربي 0.4679 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: