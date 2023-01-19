السجل التجاري يفتح باب التسجيل لمحرري العقود بالمنظومة الإلكترونية

أعلنت مصلحة السجل التجاري، أمس الأربعاء 18 يناير 2023 عن فتح التسجيل بالمنظومة الإلكترونية لإدارة إجراءات السجل التجاري،التي ستساهم في النهوض بمستوى الخدمات بشفافية ،وتكوين قاعدة بيانات سليمة.

وأهابت المصلحة في بيان لها، لكافة محرري العقود بالمسارعة في تسجيل بياناتهم ،وفق المسوغات المذكورة قبل نهاية دوام يوم الخميس الموافق 16 فبراير 2023 ليتم تفعيل حساباتهم داخل المنظومة الإلكترونية.

وأوضحت المصلحة ضرورة إحضار المستندات التالية ، صورة من الرقم الوطني، قرار القيد محرر عقود ،محضر حلف اليمين ،عنوان المكتب الجديد، صورتين شخصيتين، صورة من جواز سفر، رسالة قيد من نقابة محرري العقود.