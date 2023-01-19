أسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 19 يناير 2023 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 19 يناير 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 19 يناير 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

ب4.7777 د‫.‬ل – للبيع – 4.7538 د.ل للشراء

▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.0850 ~5.0800 دينار

▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.4700 دينار بيع

ب5.4400 دينار شراء

▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

1.65 دينار

▪️ الباوند =6.19 دينار

▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

5.0875 ~5.0925 دينار

▪️ تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺

+8.00 ~9.00 قروش على سعر الكاش

▪️ الليرة التركية

0.27 دينار

▪️ الجنيه المصري

0.16 دينار

▪️ فضة كسر ب2.90 ~3.25 دينار

▪️ كسر ذهب 18 ب230.50 دينار