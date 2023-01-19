أسعار الذهب في السوق الليبي اليوم الخميس 19 يناير 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الخميس ) 2023/01/19م وتشمل الكسر والجديد والمستمل و المسبوك:
سعر آونصة الذهب اليوم:
آونصة الذهب ب1912.4 $
اسعار كسر الذهب اليوم :
▪️كسر ذهب 18 ب230.50 دينار ليبي
▪️كسر ذهب 21 ب268.91 دينار ليبي
▪️كسر ذهب 22 ب281.72 دينار ليبي
▪️كسر ذهب 24 ب307.33 دينار ليبي
▪️ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام
ب2151 دينار ليبي
سعر الذهب المستعمل :
▪️ذهب مستعمل 18 – شراء:
ب255 ~270 دينار ليبي
سعر الذهب الجديد:
▪️ذهب جديد 18
ب290 ~310 دينار
سعر كسر الفضة:
▪️فضة كسر ب2.90 ~3.25 دينار ليبي
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