إقفال 37 معمل لتكرير مياه وتعبئة مياه الشرب في ليبيا لعدم مطابقتها للشروط الصحية

اقفل جهاز الحرس البلدي وبالتعاون مع مفتشي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، أمس الأربعاء 18 يناير 2023، عدد 37 معملاً لتكرير مياه وتعبئة مياه الشرب في كافة مناطق ليبيا، وذلك بعد صدور تعليمات مباشرة من مكتب النائب، لعدم مطابقتها للشروط الصحية.

وبحسب مفتشي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، فقد تم أخذ مجموعة عينات لإجراء تحليل الخصائص الفيزيائية، والكيميائية والبيولوجية للمياه، والتأكد من مدى مطابقتها للشروط القياسية الليبية، ومدى الالتزام بضوابط التعبئة والإنتاج.