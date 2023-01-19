وال| وقفة احتجاجية لنقابة عمال ليبيا للنفط بالمنطقة الشرقية 

بنغازي 19 يناير 2023 (وال) _ نظمت نقابة عمال شركة ليبيا للنفط بالمنطقة الشرقية و التابعة لإدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار صباح اليوم الخميس ببنغازي، وقفة احتجاجية مطالبين فيها بتغير رئيس مجلس الإدارة الحالي، وعدم تمكين أعضائه في الإدارة القادمة.

و أكدت النقابة على ضرورة اختيار مجلس للإدارة و كوادر وظيفية من داخل الشركة، لما تحويه من خبرات و كفاءات من شأنها الرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة .

كما حمل المحتجون ” ليبيا افريقيا ” للاستثمار، المسؤولية القانونية لما آلت إليه وضع الشركة و العمال، واصفين إياه بالمزري، متخوفيين من أن تؤول شركتهم إلى نظيراتها المتعثرة و تأخذ المصير ذاته.

كما طالب المحتجين، بضرورة تفعيل التأمين الطبي و التعاقد مع المصحات ذات الكفاءة في الداخل و الخارج، وصرف قيمة عيد العمال و العلاوة التكريمية، منبهين لضرورة إيقاف ما سموه بالعبث بالمقدرات المالية للشركة، وتفعيل القرار رقم 67 بشأن زيادة المرتبات، مسجلين رفضهم للقرار 48 لسنة 2022 بشأن تخفيض العلاوة السنوية.

الجدير بالذكر، أن المؤسسة الليبية للاستثمار هي صندوق الثروة السيادي الوطني في ليبيا، وتعد أكبرها في إفريقيا، إذ تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 68.4 مليار دولار أمريكي في كل من إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، (بحسب آخر تقييم تم إجراؤه في العام 2019م). (وال _ بنغازي) ه ش

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