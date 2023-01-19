خطوات جديدة مرتقبة من المركزي نحو رفع القيود عن مصارف المنطقة الشرقية

قال مصدر خاص بمصرف ليبيا المركزي لتطبيق بكم الإخباري إن المركزي سيسمح للمصارف التجارية بالمنطقة الشرقية من تعلية رصيدها لدى مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وسيتم إلغاء القيود على صكوك المقاصة وعمل النظام بشكل طبيعي.

وبحسب المصدر فأن هذه الإجراءات تأتي ضمن توحيد الجهود بين إدارات مصرف ليبيا المركزي طرابلس وبنغازي، حيث ستتمكن المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية من استخدام أرصدتها لدى المركزي بنغازي بشكل سلس وبشكل شهري، للوفاء بطلبات عملائها من النقد الأجنبي، وفق الاتفاق الذي لم يوضح تفاصيله أو آلياته.

ومنذ انقسام المصرف المركزي في سنة 2014 توقف العمل بالمقاصة بين المصارف في المنطقتين الشرقية والغربية، ما تسبب في مديونية كبيرة على فروع المصارف خصوصًا بالمنطقة الشرقية.