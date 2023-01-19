خاص..التجارة يفصح عن الموافقة على نقل 15 مليار من أرصدة المصارف بالشرق إلى حسابها بالغرب لاطفاء القروض الحسنة .. وهذه كافة تفاصيلها

أكد رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية “وسيم الزوي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية الموافقة على نقل 15 مليار من أرصدة مصارف الشرق الليبي لدى فرع مصرف ليبيا بالشرق إلى حساب المصارف بالغرب لاطفاء قروض حسنة منحها مصرف ليبيا المركزي طرابلس إلى المصارف التجارية بالغرب لفك أزمة المصارف و نقص الأرصدة بالغرب الليبي .

يذكر أنه وفي 31 ديسمبر 2020 عندما عقد اجتماع متكامل لمجلس إدارة المصرف المركزي ،بعد انقطاع وانقسام دام منذ أكتوبر 2014 ( 7 سنوات ) كان الرصيد الغير قابل للتداول بالمصارف وفروع مصارف بالشرق كان يتعدى 52 مليار دينار ( حينما الغرب لم يتعدى 20 مليار ).

وخلال عام 2021 تم نقل 10 مليار لينخفض رصيد الشرق إلى 42 مليار تقريباً ،بسبب إعادة الانقسام بمجلس الإدارة وعدم التوحيد وتفاقم الأزمة النقدية بليبيا ، اضطر مصرف ليبيا منح قروض حسنة بقيمة 15 مليار دينار خلال عامي 2021/2022، والاتفاق الأخير بين شطري المركزي بنقل 15 مليار دينار من الشرق للغرب يحقق تسوية ال 15 مليار قروض حسنة و يقلص رصيد المصارف بالشرق إلى معدل 27 مليار دينار حيث كان ( 52 مليار في 31/12/2020).

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