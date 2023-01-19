مخاوف من ازمة محروقات… بن قدارة يوقف نظام مقايضة النفط الخام بالوقود

مصدر من #مؤسسة_النفط : بن قدارة يوقف نظام مقايضة النفط الخام بالوقود بقرار من ديوان المحاسبة .

المصدر : الديوان طلب وقف هذا النظام الذي سلكه #صنع_الله منذ 2021 و مراجعة كل الصفقات و الكميات التي أبرمت به .

المصدر : الديوان برر قراره بمخالفة هذا النظام للقانون الذي ينص على جباية ثمن #النفط كإيرادات سيادية و ليس مقايضته بسلع أخرى .

المصدر : #بن_قدارة طالب #الدبيبة بتوفير ميزانية المحروقات بداية من الاسبوع المقبل حتى يستمر تزويد المواطنين ومحطات الكهرباء و غيرها وتجنب أزمة .

المصدر : بن قدارة زوَد الدبيبة بكشف كامل عن احتياجات المحروقات و أحاطه بخطورة الموقف اذا لم توفر الميزانية مع قرار المحاسبة بوقف نظام المقايضة .

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