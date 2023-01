“الدبيبة” يناقش مع وزير الدفاع المالطي نتائج اجتماعات وفد بلاده مع وزارة الداخلية ورئاسة الأركان العامة

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الخميس، خلال اجتماع مع وزير الدفاع والأمن الوطني المالطي والإصلاحات والمساواة ورئيس المخابرات العامة ومدير شؤون الرئاسة المالطية وقائد القوات المسلح “بايرون كاميليري” نتائج اجتماعات الوفد المالطي مع وزارة الداخلية ورئاسة الأركان العامة، واعتماد كافة مخرجات هذه الاجتماعات.

وأكد “الدبيبة” على أهمية تطوير التعاون مع مالطا في كل القطاعات الحكومية، كذلك تعجيل افتتاح قنصلية عامة لها ببنغازي، وفتح المجال الجوي بين مطار بنينا ومطار فاليتا بعد فتحه بطرابلس ومصراتة.

حضر الاجتماع رئيس الأركان العامة الفريق “محمد الحداد” ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ومدير مكتب وزير الدفاع ومدير الشؤون الخاصة لمجلس الوزراء.

