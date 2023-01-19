الشحومي: الدولة فقدت السيطرة على مراقبة الأسعار وفرضها 

قال الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، في تصريح للرائد الخميس، إن الدولة فقدت السيطرة ولا تستطيع فرض أسعار معينة.

وأضاف الشحومي أن الدولة تحاول عمل نوع من المراقبة، ولكنها ليست فعالة وكافية، وهناك مشاكل عميقة في الاقتصاد.

وبين الشحومي أن قضية الدعم لم يتم وضع إطار واضح لها؛ لمساعدة الناس الفقيرة التي لا تستطيع مواجهة هذه الأسعار بتوفير إطار مناسب يمكنهم من تحمل هذهالأعباء الإضافية.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن هناك نقصا محليا في توفير الأعلاف، وبالتالي فتكلفة توريدها من الخارج تضاف على أسعار اللحوم؛ لأن المسألة في النهاية متعلقةبتكلفة التوريد والتكاليف الأخرى المحلية قليلة مقارنة بالخارجية المكلفة بالدولار.

مشيرا إلى أن المنتج المحلي في المكون الغذائي الليبي أصبح ضعيفا، وحتى إن كان موجودا فهو يعتمد كثيرا على المواد الخام الخارجية المكلفة، وتكلفة التوريد منالخارج تنعكس على ارتفاع الأسعار الداخلية خصوصا أن سعر الصرف يعتبر مرتفعا مقارنة بفترات سابقة.