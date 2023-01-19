الذهب يتألق مع تقييم المستثمرين فرص إبطاء رفع الفائدة الأمريكية

ليبيا الاقتصادية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم إذ يقيم المستثمرون فرص إبطاء البنك المركزي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة، في حين أدى صعود الدولار لكبح مكاسب المعدن الأصفر.

وصعد المعدن النفيس في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1906.01 دولار للأونصة، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1906.00 دولار.

ويتوقع معظم المتعاملين رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في 31 يناير والأول من فبراير . وفي العام الماضي، أبطأ البنك المركزي الأمريكي وتيرة زياداته إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.