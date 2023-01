“المشري” يناقش سبل زيادة التوافق بين مجلسي الدولة والنواب لحل الأزمة السياسية

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” اليوم الخميس، خلال اجتماع مع أعضاء المجلس المحاميين “عادل كرموس” “أمينة المحجوب”و “شعبان أبو ستة” سبل زيادة التوافق وتقريب وجهات النظر بين مجلسي الدولة والنواب لحل الأزمة السياسية و الوصول إلى الانتخابات في أسرع وقت.

وأكد “المشري” عن دعمه لأي جهود تفضي إلى مزيد من التوافق بين المجلسين لتحقيق الاستقرار الدائم بالبلاد.

وحضر الاجتماع وفدا من النقابة العامة لمحامي ليبيا، بمقر المجلس في طرابلس.

