ارتفاع الدولار مقابل الدينار في ختام السوق السوداء.. تعرف على آخر الأسعار

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 19 يناير 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
الدولار 🇺🇲
ب5.1100 ~5.1050 دينار
سعر الدولار في البنك المركزي 🏛️
ب4.7777 دينار
اليورو 🇪🇺
ب5.4800 دينار
تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺
+7.50 ~8.50 قروش على سعر الكاش
الدينار التونسي 🇹🇳
615 ~640
دينار
تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
5.0950 ~5.0900 دينار
▪️آونصة الذهب ب1920.2 $
▪️كسر ذهب 18 ب231.00 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب269.50 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب282.33 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب308.00 دينار
▪️ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام
ب2156 دينار
▪️ذهب مستعمل 18 – شراء
ب255 ~270 دينار
▪️ذهب جديد 18
ب290 ~310 دينار
▪️فضة كسر ب3.00 ~3.40 دينار
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