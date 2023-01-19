ارتفاع الدولار مقابل الدينار في ختام السوق السوداء.. تعرف على آخر الأسعار

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 19 يناير 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

الدولار 🇺🇲

ب5.1100 ~5.1050 دينار

سعر الدولار في البنك المركزي 🏛️

ب4.7777 دينار

اليورو 🇪🇺

ب5.4800 دينار

تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺

+7.50 ~8.50 قروش على سعر الكاش

الدينار التونسي 🇹🇳

615 ~640

دينار

تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

5.0950 ~5.0900 دينار

▪️آونصة الذهب ب1920.2 $

▪️كسر ذهب 18 ب231.00 دينار

▪️كسر ذهب 21 ب269.50 دينار

▪️كسر ذهب 22 ب282.33 دينار

▪️كسر ذهب 24 ب308.00 دينار

▪️ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام

ب2156 دينار

▪️ذهب مستعمل 18 – شراء

ب255 ~270 دينار

▪️ذهب جديد 18

ب290 ~310 دينار

▪️فضة كسر ب3.00 ~3.40 دينار