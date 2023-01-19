الدولار يهبط بعد بيانات ضعيفة والين ينتعش

ليبيا الاقتصادية

انخفض الدولار اليوم وسط مجموعة من البيانات الضعيفة للاقتصاد الأمريكي، فيما انتعش الين مع مواصلة المتعاملين المراهنة على أن بنك اليابان المركزي سيتحول عن سياسته النقدية فائقة التيسير.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من عملات رئيسية أخرى، 0.14 في المائة إلى 102.19، إذ انخفض الدولار مقابل الين الياباني وكان متراجعا في أحدث تعاملات 0.57 في المائة إلى 128.17 ين، فيما ارتفع اليورو في أحدث تعاملات 0.23 في المائة مقابل الدولار إلى 1.082 دولار. وكان قد سجل أعلى مستوى في تسعة أشهر عند 1.089 دولار بالأمس قبل تقليص مكاسبه.

وتراجع الجنيه الإسترليني بأقل من 0.1 في المائة إلى 1.234 دولار، وذلك بعد انخفاضه عن أعلى مستوى في شهر الذي سجله الجلسة السابقة عند 1.244 دولار.