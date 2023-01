“باشاغا” يجتمع مع اللجنة المكلفة بحكومته بغرض التواصل مع مصرف ليبيا المركزي

عقد رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا ” اليوم الخميس، اجتماع مع اللجنة الحكومية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2023 ، و التي يرأسها نائب رئيس الوزراء ” علي القطراني” ،وعضوية كلا من نائبي رئيس الوزراء “خالد الأسطى”، و “سالم الزادمة” ووزير التخطيط والمالية “أسامة حماد” ووزير الداخلية “عصام أبوزريبة ” ووزير الشؤون الإجتماعية “المبروك غيث” ، ووزير الدولة لشؤون ورئيس الحكومة ومجلس الوزراء “محمد فرحات” لغرض التواصل مع مصرف ليبيا المركزي ومناقشة اجراءات الميزانية العامة لسنة 2023.

ونوقش خلال الاجتماع مستجدات أعمال اللجنة وكافة الملاحظات والتعليقات حول الميزانية المقترحة من مجلس الوزراء، ومدى التواصل مع مصرف ليبيا المركزي لرصد قيمة الميزانية و تنظيم بنود الصرف.

