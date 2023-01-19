“باشاغا” يجتمع مع اللجنة الحكومية المكلفة بالتواصل مع مصرف ليبيا المركزي

اجتمع رئيس وزراء الحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان “فتحي باشاغا”، اليوم الخميس، بديوان رئاسة الوزراء بمدينة سرت، مع اللجنة الحكومية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2023 ، و التي يرأسها نائب رئيس الوزراء “علي القطراني” وعضوية كلا من وزير التخطيط والمالية “أسامة حماد”، ونائبي رئيس الوزراء “خالد الأسطى “، و”سالم الزادمة”، ووزير الداخلية اللواء “عصام أبوزريبة” ووزير الشؤون الإجتماعية “المبروك غيث” ، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء “محمد فرحات”، لغرض التواصل مع مصرف ليبيا المركزي ومناقشة اجراءات الميزانية العامة لسنة 2023.

حيث تم خلال هذا الاجتماع الإطلاع على مستجدات أعمال اللجنة وكافة الملاحظات والتعليقات حول الميزانية المقترحة من مجلس الوزراء، ومدى التواصل مع مصرف ليبيا المركزي لرصد قيمة الميزانية و تنظيم بنود الصرف.

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