ديوان المحاسبة طرابلس يوقع اتفاقية تعاون مع محكمة الحسابات الاسبانية

وقع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الخميس اتفاقية تعاون مع محكمة الحسابات الإسبانية ممثلة في رئيستها “إنريكيتا تشيكانوا خافيغا” بحضور عدد من المدراء والمستشارين من الجهازين ، كما حضر مراسم التوقيع سفير دولة ليبيا لدى المملكة الاسبانية وعدد من المسؤولين في الخارجية الاسبانية .

وتتضمن الاتفاقية تطوير العمل الرقابي في عدة مجالات أهمها التدريب والاستشارات وتبادل الخبرات، وإعداد أدلة العمل الرقابي بالإضافة الى التحول الرقمي.

هذا وقدم ديوان المحاسبة عرضاً مرئيا تناول خطته لتطوير أدائه وما تم تنفيذه من هذه الخطة، حيث أشادت رئيس المحكمة بهذه الجهود، واتفق الجانبان في نهاية الاجتماع على تفعيل هذه الاتفاقية في أسرع وقت من خلال تشكيل فريق عمل مشترك يعنى بتحديد مجالات العمل وترتيب الاجراءات للشروع في تنفيذها .

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