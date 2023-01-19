أسعار تذاكر الخطوط الجوية الأفريقية الجديدة لكافة الرحلات 2023

أعلنت شركة الخطوط الجوية الافريقية عن أسعار التذاكر لجميع رحلاتها الجوية المختلفة لعام 2023، حيث عدلت على اسعار بعضها بالتخفيض.

ونشرت الشركة على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي الاسعار الجديدة لتذاكر الطيران في الخطوط الجوية الأفريقية حيث أصبحت اسعار الوجهات كالتالي: الخطوط الجوية الأفريقية تعلن أسعارها الجديدة لتذاكر السفر: إسطنبول من طرابلس ومصراتة 999 دينارا ذهاب وعودة.

الإسكندرية من طرابلس ومصراتة 1030 دينارا ذهاب وعودة.

تونس من طرابلس ومصراتة 555 دينارا ذهاب وعودة.

تونس من بنغازي 650 دينارا ذهاب وعودة.

القاهرة من بنغازي 1025 دينارا ذهاب وعودة. إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي