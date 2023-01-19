“الشهوبي” يبحث الصعوبات التي تواجه مصلحة الأملاك العامة

اجتمع وزير المالية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس بديوان المصلحة بطرابلس برئيس وأعضاء مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالمصلحة بحضور مدير مكتب الوزير ومدير مكتب شؤون الوزارة ومدير مكتب الشؤون القانونية .

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة الصعوبات والإشكاليات التي تعترض سير عمل المصلحة لأجل حلها والتغلب عليها ، واستعرض المجتمعون القضايا المرفوعة من المصلحة وعليها ، والأحكام التي صدرت من خلالها بالإضافة لوضع آلية للتعاون مع السلطات القضائية بالخصوص .

كما دعى المجتمعون إلى ضرورة وضع الآليات لاسترجاع العقارات التي تم التعدي عليها بالإضافة لتنمية الإيرادات بالمصلحة .

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