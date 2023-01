“ددش” لتبادل: قيمة المرتبات من ميزانية الدولة تعتبر كبيرة وهذا ماساهم في تعلية المصروفات بشكل ملحوظ

قال الخبير المصرفي “فوزي ددش” في تصريح خاص لقناة “تبادل” ، يوم الثلاثاء بإن ميزانية الدولة إلى حد ما مقبولة، وتعتبر قيمة المرتبات كبيرة وهذا ما ساهم في تعلية المصروفات بشكل ملحوظ.

وأوضح “ددش” بأن الميزانية العمومية تم توزعيها بموجب لجان مختصة، حيث صرفت في ابواب محددة من ضمنها المرتبات والمحروقات والدعم وبعض الأرصدة الأخرى، مشيراً إلى أن جزء من الميزانية تم تعليته لبعض البنود الاخرى نتيجة لتسوية المستحقات خلال بداية السنة التي سيتم صرفها.

وأضاف “ددش” بأن قيمة الميزانية العمومية التي تم تحقيقها كعائدات من بعض الموارد وجلها من النفط بلغت 134مليار، وأما الجانب المقابل وهو المصروفات بلغ 127 مليار و 500 مليون.

واختتم “ددش” حديثه بالقول يجب أن يكون جدول المرتبات موحد لكافة العاملين بما يضمن تطبيق الشفافية والعدالة في التوزيع حتى يشعر الموظف والمواطن البسيط بالارتياح والرضا.

