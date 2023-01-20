اقتصاد

الوكيل يبحث آليات استدعاء العناصر الطبية للتحقيق في القضايا ذات العلاقة

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

ليبيا الاقتصادية

بحث وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات سعد الدين عبد الوكيل، في زيارته للمجلس الأعلى للقضاء آلية استدعاء العناصر الطبية والطبية المساعدة للتحقيق معهم في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية.

كما بحث الوكيل خلال لقائه رئيس المجلس مفتاح القوي، عدداً من القضايا، أبرزها؛ الطبيعية الخاصة للتقاضي في الأمور المتعلقة بالصحة، فضلًا عن مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالمجلس الأعلى لتحديد المسؤلية الطبية.

وناقش المجتمعون سبل تقديم الرعاية الصحية الطارئة والأولية بمقار محاكم الاستئناف، حيث تم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل برعاية المجلس الأعلى للقضاء وبمشاركة وزارة الصحة، حول التشريعات الصحية، والتوعية بحقوق وواجبات كلٍ من المريض، ومقدمي الرعاية الصحية.

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قناة ليبيا الاقتصادية

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