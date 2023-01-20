الوكيل يوجه باستعادة الدور الخدمي لمستشفى أبي ستة للأمراض الصدرية

ليبيا الاقتصادية

وجه وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات سعد الدين عبد الوكيل، تعليماته للإدارات المختصة بوزارة الصحة لاستعادة الدور الخدمي والتعليمي لمستشفى أبي ستة للأمراض الصدرية، وتقديم دعم عاجل له.

كما وجه الوكيل بتزويد المستشفى بأجهزة عناية، وأكسجين طبي، وغرف عمليات، وتجهيزات للمعمل، وتسخير الإمكانيات المتاحة لتحسين الخدمات الطبية لمرضى الإيواء الذين يقيمون داخل عربات متنقلة منذ 14 عامًا ، وذلك عقب زيارة تفقدية لمرافق المستشفى، بهدف اتخاذ جملة من الإجراءات لتعزيز وتقوية برنامج مكافحة الدرن، من خلال التنسيق بين المؤسسات العلاجية، وأذرع الرصد والعلاج.

واطلع على الظروف السيئة التي يعيشها المرضى، وأعطى تعليماته بافتتاح المستشفى بشكل سريع، والتقيد بإجراءات مكافحة العدوى، والتخلص الآمن من النفايات الطبيّة.