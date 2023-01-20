مباحثات حول التشريعات الصحية وتوحيد عمل المؤسسات في القطاع

ليبيا الاقتصادية

بحث وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات سعد الدين عبد الوكيل، في اجتماعه مع رئيس مجلس التخطيط الوطني مفتاح الحرير، التشريعات الصحية، وبعض المسائل المتعلقة بالتخطيط الصحي، وتوحيد عمل المؤسسات الصحية بما يخدم الصالح العام.

واتفق المجتمعون بحضور كل من؛ ورئيس اللجنة الاستشارية الصحية بمجلس التخطيط الوطني، ورئيس لجنة توحيد المؤسسات، إلى جانب مدراء إدارات المشروعات والتخطيط، وفريق الخبراء للدعم الفني بمكتب الوكيل؛ اتفقوا على إحالة البرامج والخطط المقترحة من طرف وزارة الصحة للمجلس، لتبادل الاراء بشأنها بهدف إنضاج استراتيجية صحية تخدم المواطن في جانبي العلاج والوقاية.