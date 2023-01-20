صعود أسعار الذهب في السوق الليبي اليوم الجمعة 20 يناير 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الجمعة ) 2023/01/20م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:

سعر آونصة الذهب اليوم:

آونصة الذهب 1,929.57 $

اسعار كسر الذهب اليوم :

▪️كسر ذهب 18 ب232.00 دينار ليبي

▪️كسر ذهب 21 ب270.66 دينار ليبي

▪️كسر ذهب 22 ب283.33 دينار ليبي

▪️كسر ذهب 24 ب309.33 دينار ليبي

▪️ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام

ب2156 دينار ليبي

سعر الذهب المستعمل :

▪️ذهب مستعمل 18 – شراء:

ب255 ~270 دينار ليبي

سعر الذهب الجديد:

▪️ذهب جديد 18

ب290 ~310 دينار

سعر كسر الفضة:

▪️فضة كسر ب3.00 ~3.40 دينار ليبي