اقتصاد

افتتاح أول عيادة تخاطب بالقطاع الصحي العام في ليبيا

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

ليبيا الاقتصادية

افتتح وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات سعد الدين عبد الوكيل، أول عيادة متخصصة باضطرابات التخاطب بالقطاع الصحي العام في ليبيا.

وتقدم العيادة التي افتتحت بالمركز الوطني لعلاج وتشخيص التوحد، خدماتها للأطفال الذين يعانون من أمراض التخاطب، وتشمل برامج نوعية لمعالجة حالات التلعثم، والحبسة الكلامية، وعدم القدرة على نطق الحروف.

وتتكون العيادة من ثماني فصول مجهزة وفق تقنيات متطورة وكوادر مؤهلة، وتقدم خدمات طبية في تخصصات الأنف والأذن والحنجرة، ويبلغ معدل استقبال الحالات اليومي بالعيادة أربعة وستون حالة.

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قناة ليبيا الاقتصادية

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