وزارة الداخلية تتمكن من تصنيع جهاز تتبع متعدد الأغراض

ليبيا الاقتصادية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عن تمكن مركز المعلومات والتوثيق التابع لها من تصنيع جهاز تتبع وتعقب الأثر (GPS) متعدد الأغراض.

وأوضحت الوزارة أن فكرة المشروع جاءت لتأمين نظام تتبع يكون ملكية خاصة لها، بحيث يتم تركيبه بآليات الوزارة ودعم الدوريات الثابتة والمتحركة، وربطهم وإدارتهم بشكل مباشر من خلال نظام معلومات جغرافي، جرى استحداثه بالمركز للغرض نفسه.

وذكرت الوزارة أن الفرق الفنية قامت بإجراء الاختبارات الأولية على الجهاز بحضور مدير عام مركز المعلومات والتوثيق اللواء البهلول إبراهيم شنانة، ومدير الإدارة العامة لشؤون الآليات اللواء منصور كليب، لافتة إلى أن الاختبارات كللت بالنجاح، كما يتم العمل على إضافة بعض المزايا للجهاز واختبار أدائه، بحسب ما هو مطلوب.