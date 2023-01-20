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اخر اسعار الدولار واليورو والذهب مقابل الدينار بالسوق الموازي

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 20 يناير 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

الجمعة ⛅
أسعار التعاملات 🏛️
الدولار 🇺🇲
ب5.0950 ~5.0975 دينار

سعر الدولار في البنك المركزي 🏛️
ب4.7777 دينار

اليورو 🇪🇺
ب5.4700 دينار

تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺

+7.50 ~8.50 قروش على سعر الكاش

الدينار التونسي 🇹🇳
615 ~640

تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
5.0850 ~5.0900 دينار

▪️آونصة الذهب ب1928.3 $
▪️كسر ذهب 18 ب231.00 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب269.50 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب282.33 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب308.00 دينار

▪️ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام
ب2156 LYD
▪️ذهب مستعمل 18 -شراء
ب255 ~270 دينار
▪️ذهب جديد 18
ب290 ~310 دينار
▪️فضة كسر ب2.85 ~3.20 دينار

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المشهد

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