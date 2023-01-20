اخر اسعار الدولار واليورو والذهب مقابل الدينار بالسوق الموازي

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 20 يناير 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

الجمعة ⛅

أسعار التعاملات 🏛️

الدولار 🇺🇲

ب5.0950 ~5.0975 دينار

سعر الدولار في البنك المركزي 🏛️

ب4.7777 دينار

اليورو 🇪🇺

ب5.4700 دينار

تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺

+7.50 ~8.50 قروش على سعر الكاش

الدينار التونسي 🇹🇳

615 ~640

تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

5.0850 ~5.0900 دينار

▪️آونصة الذهب ب1928.3 $

▪️كسر ذهب 18 ب231.00 دينار

▪️كسر ذهب 21 ب269.50 دينار

▪️كسر ذهب 22 ب282.33 دينار

▪️كسر ذهب 24 ب308.00 دينار

▪️ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام

ب2156 LYD

▪️ذهب مستعمل 18 -شراء

ب255 ~270 دينار

▪️ذهب جديد 18

ب290 ~310 دينار

▪️فضة كسر ب2.85 ~3.20 دينار