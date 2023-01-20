اقتصاد

شركة سرت: إعادة بئر نفطية للإنتاج بمعدل 1700 برميل يوميًا

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

ليبيا الاقتصادية

أعلنت الإدارة العامة للعمليات بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عن نجاحها في إعادة بئر نفطية إلى الإنتاج بمعدل 1700 برميل من الخام يوميا.

وتمكنت إدارة العمليات بشركة سرت من إعادة البئر T5-13 للإنتاج وربطها بالمجهودات الذاتية والإمكانيات المتوفرة حيث كان معدل الإنتاج اليومي 1700 برميل نفط دون أي كمية تذكر من المياه المصاحبة.

كما تمكنت الإدارة من ربط البئر رقم S2-6 بحقل الحطيبة على الإنتاج والذي كان مقفلا منذ سنة 2014 بالإضافة إلى ربط البئر C337 والبئر 335 بقدرة إنتاجية 750 برميل يوميا على الخانق نصف بوصة وبدون مياه مصاحبة.

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قناة ليبيا الاقتصادية

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