الخطوط الجوية الأفريقية تعلن عن اسعارها الشتوية الجديدة

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية أمس الخميس 19 يناير 2023، عن أسعارها الشتوية الجديدة، حيث تبلغ قيمة التذكرة

من طرابلس ومصراتة إلى الإسكندرية 1030 دينار ذهاب وعودة، ومن طرابلس ومصراتة إلى إسطنبول 999 دينار ذهاب وعودة .

وأوضحت الشركة في بيان لها أن أسعار التذاكر من طرابلس ومصراتة إلى تونس 555 دينار ذهاب وعودة ومن طرابلس الخرطوم 1904 دينار ذهاب وعودة، ومن بنغازي إلى تونس 650 دينار ذهاب وعودة

من بنغازي إلى الاسكندرية 900 دينار ذهاب وعودة، ومن بنغازي إلى القاهرة 1025 دينار ذهاب وعودة .