اقتصاد

وصول 7 شحنات قطع غيار لمحطتي كهرباء شمال بنغازي والخمس الغازية

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

ليبيا الاقتصادية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن وصول 7 شحنات محملة بـ34 طردا تحتوي على قطع غيار ومعدات منها شحنتان لمحطة شمال بنغازي وخمس شحنات لمحطة كهرباء الخمس الغازية.

وقالت الشركة إن الشحنات التي وصلت عبر مطار معيتيقة الدولي وميناء طرابلس البحري تأتي في إطار مساعيها لاستكمال أعمال العمرات الجسيمة للوحدات الغازية الأولى بمحطة كهرباء الخمس والثانية والخامسة بمحطة كهرباء شمال بنعازي للدورة المزدوجة.

وأكدت نقل أغلب المواد الخاصة بمحطة كهرباء شمال بنغازي إلى المحطة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة والمستمرة التي يقوم بها مجلس إدارة الشركة لدعم الشبكة الكهربائية واستقرارها.

وسبق أن أعلنت الشركة العامة للكهرباء في الأيام الماضية عن وصول عدد من الشحنات الخاصة بقطع الغيار والمعدات اللازمة لأعمال العمرات الجسيمة والصيانات اللازمة بوحدات التوليد لمحطات الكهرباء في عدة مناطق.

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