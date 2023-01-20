وصول معدات وقطع غيار كهربائية لمحطتي شمال بنغازي والخمس

وصلت عبر مطار معيتيقة الدولي وميناء طرابلس البحري أمس الخميس 19 يناير 2023، سبع شحنات، محملة بعدد 34 طرد من قطع غيار ومعدات منها شحنتان لمحطة شمال بنغازي وخمس شحنات لمحطة كهرباء الخمس الغازية وذلك لإستكمال أعمال العمرات الجسيمة للوحدات الغازية الأولى بمحطة كهرباء الخمس والثانية والخامسة بمحطة كهرباء شمال بنعازي للدورة المزدوجة.

وأكدت الشركة في بيان لها أن هذه الأعمال تأتي في إطار الجهود المتواصلة والمستمرة لدعم الشبكة الكهربائية واستقرارها خصوصاً خلال الذورة الشتوية الحالية.