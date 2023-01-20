بعد الاعتداء عليه .. صيانة الصمام من قبل مهندسي جهاز النهر الصناعي والسيطرة على تسريبات المياه

طرابلس 20 يناير 2023 ( وال ) – أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة – سهل الجفارة ، الاعتداء على أحد نقاط تصريف الهواء بالمحطة (897) بخط نقل المياه ترهونة – بوزيان للمرة الرابعة خلال شهري ديسمبر 2022 ويناير 2023.

واتهم النهر في بيان له ، مجهولين بالوقوف وراء الاعتداء ، موضحا أن هذه الاعتداء تسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه قبل تمكن فرق الصيانة بإدارة التشغيل والصيانة بمنطقة غريان من السيطرة على تسرب المياه.

وقال الجهاز إن دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية رفقة دوريات جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي ، الخميس، توجهت إلى منطقة فم ملغه بعد ورد بلاغ مفاده قيام أشخاص خارجين عن القانون بتكسير إحدى صمامات نقل المياه التابعة لجهاز النهر الصناعي وجرت صيانة الصمام من قبل مهندسي الجهاز بالتعاون مع أعضاء الدوريات، والسيطرة على تسريبات المياه. (وال)

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