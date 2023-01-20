تقلبات جوية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

ليبيا الاقتصادية

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن درجات الحرارة تنخفض بنحو ملحوظ اليوم في معظم المناطق، إذ تكون ما بين 6 إلى 16 درجة مئوية، فيما تبقى المنطقة الغربية والجنوبية الغربية تحت تأثير جبهة هوائية باردة مصحوبة برياح نشطة وأمطار متفرقة، وتظهر السحب في مناطق الجبل، مع احتمالية ضعيفة لهطول الأمطار.

وسيكون الطقس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 16°م وهي أعلى بـ2°م من يوم أمس. وسيكون الطقس ليلاً صافياً مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة الصغرى 6°م وهي أعلى بـ2°م من ليلة أمس.