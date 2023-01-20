في تصريح لـ(وال) : إشكاليات نقص وانقطاع المياه بمناطق هون وودان وسوكنه وزلة والفقهاء سببه يعود لتعطل ثلاثة آبار رئيسية

هون 20 يناير 2023 ( وال) – أفاد مدير فرع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي ببلدية الجفرة المهندس مختار التهامي، بأن إشكاليات نقص وانقطاع المياه بمناطق هون وودان وسوكنه وزلة والفقهاء سببه يعود لتعطل ثلاثة آبار رئيسية بمنطقة شجار بسوكنه المغذي الأهم للمياه وهي متوقفة عن الخدمة منذ العام 2012 .

وأوضح في تصريح خص به وكالة الأنباء الليبية ، أن أحد الآبار لم يعد صالحا للعمل بشكل نهائي ولهذا السبب تأثرت إمدادات المياه خصوصا في سوكنه وهون و ودان ، إضافة إلى إشكاليات انقطاع الكهرباء ونقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات خصوصا في فصل الصيف.

وقال إن جهود مضنية بذلت حيث تم حفر بئر جديد ومازالت المساعي جارية لحفر بئر آخر وصلت نسبة الإنجاز فيه قرابة ( 40) بالمائة ، متوقعا بدء عمل البئرين خلال الصيف القادم ، مشيرا الى إشكاليات كبيرة في نقص المضخات الغاطسة لخزانات المياه في المناطق المذكورة .

ونوه إلى أن أغلب المضخات التي استخدمت مؤخرا سريعة العطب والتلف لعدم توفر المواصفات المطلوبة فيها لأن المضخات غالبا ما تعمل على مدى اربعة و عشرين ساعة وهو ما لا تتحمله الموردة عن طريق القطاع الخاص ، مؤكدا على ضرورة توفر احتياطات المضخات الغاطسة في مخازن الشركة بشكل دائم.

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