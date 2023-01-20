نقل أطفال مصابين بضمور العضلات من طبرق إلى طرابلس

ليبيا الاقتصادية

أعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية تكفلها بنقل أطفال مصابين بمرض ضمور العضلات من مدينة طبرق إلى العاصمة طرابلس، لعرضهم على أطباء متخصصين، وتقديم العلاج لهم داخليا.

واستقبل فريق مكلف من الوزارة الأطفال في مطار معيتيقة الدولي، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية في فبراير الماضي، عن تسجيل 1600 حالة مصابة بضمور العضلات في جميع مناطق ليبيا، حيث شرعت حينها في إعداد تقارير أولية حول المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج بالخارج، وإيفادهم حسب الأولوية، كما كشفت الوزارة في يناير من العام نفسه تخصيص 100 مليون دولار لعلاج مرضى ضمور العضلات.