الإمداد الطبي يشرع في توزيع أغذية الحساسية على فروعه

ليبيا الاقتصادية

شرع جهاز الإمداد الطبي في تسليم شحنات أغذية الحساسية التي وردت للمخازن خلال الأيام الماضية، بعد الكشف عن معاييرها من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وذلك تمهيداً لتوزيعها على كل فروع الجهاو في مناطق البلاد كافة.

وأوضح أمين مخازن الأدوية العامة والأغذية أن الفروع التي تسلمت مخصصاتها هي فروع المناطق الوسطى والجنوبية والشرقية، والتي ستقوم بدورها بتوزيعها على المستشفيات الواقعة قي نطاقها لمنحها لمستحقيها، مشيراً إلى أن فرع الغربية سيستلم مخصصاته من هذه الشحنة يوم الأحد المقبل الموافق 22 يناير 2023، من ضمنها مستشفيات طرابلس، والخضراء العام، والجامعي طرابلس، والجلاء للأطفال.