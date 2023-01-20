الذهب يتجه نحو خامس ارتفاع أسبوعي وسط رهانات على إبطاء رفع الفائدة

ليبيا الاقتصادية

استقرت أسعار الذهب اليوم ولكنها تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، إذ عزز ضعف الدولار والآمال في إبطاء رفع أسعار الفائدة الأمريكية جاذبية المعدن الأصفر الذي يمثل ملاذا آمنا.

واستقر المعدن النفيس في المعاملات الفورية عند 1930.04 دولار للأونصة، مرتفعا 0.5 % خلال الأسبوع، وسجلت الأسعار أمس 1935.20 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1931.50 دولار، ومع انخفاض أسعار الفائدة، الذي يعني عوائد أقل من أصول مثل السندات الحكومية، قد يفضل المستثمرون الذهب.