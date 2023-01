أسعار النفط تُسجل مكاسب أسبوعية

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات أمس الجمعة، مسجلة المكاسب الأسبوعية الثانية على التوالي.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً بنحو 1.7% إلى 87.63 دولار للبرميل، مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 2.8%، في حين صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 1.2% إلى 81.31 دولار للبرميل، مسجلة مكاسب أسبوعية بنسبة 1.8%، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وكشفت بيانات Baker Hughes تراجع منصات التنقيب عن النفط في أميركا بحوالي 10 منصات إلى 613 منصة هذا الأسبوع.

وكانت بيانات المخزونات الأميركية أظهرت في الأسبوع الجاري زيادة المخزونات بصورة مفاجئة بنحو 8.4 مليون برميل وذلك خلال الأسبوع المنتهي في 13 يناير كانون الثاني.

كما كشفت بيانات من الإدارة العامة للجمارك في الصين أن واردات بكين من النفط الخام الروسي قفزت 8% في عام 2022 مقارنة بالعام السابق إلى 86.25 مليون طن، بما يعادل 1.72 مليون برميل يومياً.

