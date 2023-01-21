تحت شعار (لا للأكياس البلاستيكية) .. ندوة توعوية حول مخاطرها في بنغازي

بنغازي 21 يناير 2023 (وال) _ أقيمت صباح اليوم السبت، بمركز تنمية وإبداعات الطفل والإرشاد الأسري، ندوة توعوية حول مخاطر استخدام الأكياس البلاستيكية، والتي تعتبر ضمن برنامج حملة كبيرة انطلقت حول هذا الموضوع بمشاركة أكثر من 12 جهة.

وفي تصريح _ لوكالة الأنباء الليبية _ قال أبوبكر الشيخي مدير عام مركز تنمية وإبداعات الطفل والإرشاد الأسري: نحن اليوم في صدد ندوة بخصوص أضرار الأكياس البلاستيكية على المواطن، بمشاركة الإصحاح البيئي وبعض الجهات التي شاركت معنا في هذه الحملة، وإن شاء الله بعد ندوة اليوم سوف تبدأ الحملة بالانطلاق في المؤسسات التعليمية والمخابز، وذلك بالتعاون مع الحرس البلدي بنغازي والعديد من الجهات الداعمة.

ومن جانبها، قالت فاطمة العمامي مديرة إدارة التدريب والتطوير في مركز تنمية إبداعات الطفل والإرشاد الأسري لمراسل (وال): ندوة اليوم هي تعريف المواطن بمخاطر استخدام الأكياس البلاستيكية وخطورتها، وذلك لأنها تسبب في الأمراض السرطانية بالتحديد.

وأضافت: هذا البرنامج التوعوي بدأنا به منذ أكتوبر 2022م، والحملة كانت مجرد فكرة انطلقت كحملة مع الدعم من بلدية بنغازي والعديد من منظمات المجتمع المدني والحرس البلدي، أيضاً منظمات قامت بدعمنا بأكياس ورقية وقماشية، وبفضل الله يوجد إقبال من الموطنين على هذه الحملة (وال _ بنغازي) ن ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال