أسعار الذهب في السوق الليبي اليوم السبت 21 يناير 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم السبت ) 2023/01/21م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:
سعر آونصة الذهب اليوم:
آونصة الذهب 1,926.08$
اسعار كسر الذهب اليوم :
▪️كسر ذهب 18 ب231.00 دينار ليبي
▪️كسر ذهب 21 ب269.50 دينار ليبي
▪️كسر ذهب 22 ب282.33 دينار ليبي
▪️كسر ذهب 24 ب308.00 دينار ليبي
▪️ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام
ب2156 دينار ليبي
سعر الذهب المستعمل :
▪️ذهب مستعمل 18 – شراء:
ب255 ~270 دينار ليبي
سعر الذهب الجديد:
▪️ذهب جديد 18
ب290 ~310 دينار
سعر كسر الفضة:
▪️فضة كسر ب2.85 ~3.20 دينار ليبي
أضف تعليقـك