أسعار الذهب في السوق الليبي اليوم السبت 21 يناير 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم السبت ) 2023/01/21م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:

سعر آونصة الذهب اليوم:

آونصة الذهب 1,926.08$

اسعار كسر الذهب اليوم :

▪️كسر ذهب 18 ب231.00 دينار ليبي

▪️كسر ذهب 21 ب269.50 دينار ليبي

▪️كسر ذهب 22 ب282.33 دينار ليبي

▪️كسر ذهب 24 ب308.00 دينار ليبي

▪️ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام

ب2156 دينار ليبي

سعر الذهب المستعمل :

▪️ذهب مستعمل 18 – شراء:

ب255 ~270 دينار ليبي

سعر الذهب الجديد:

▪️ذهب جديد 18

ب290 ~310 دينار

سعر كسر الفضة:

▪️فضة كسر ب2.85 ~3.20 دينار ليبي